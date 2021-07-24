Минздрав обнародовал противопоказания к препарату «ЭпиВакКорона»
Аллергикам, онкобольным и пациентам с рядом заболеваний противопоказана вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает Минздрав России в публикации с новыми рекомендациями по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что вакцина «ЭпиВакКорона» не рекомендуется людям с тяжёлыми формами аллергии, имеющим злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.
«Тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», — цитирует документ RT.
После вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются более чем у 90% привитых. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.
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