Минздрав обнародовал противопоказания к препарату «ЭпиВакКорона»

Аллергикам, онкобольным и пациентам с рядом заболеваний противопоказана вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает Минздрав России в публикации с новыми рекомендациями по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Отмечается, что вакцина «ЭпиВакКорона» не рекомендуется людям с тяжёлыми формами аллергии, имеющим злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.

«Тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», — цитирует документ RT.

После вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются более чем у 90% привитых. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.

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Фото: mos.ru
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