Минздрав обнародовал противопоказания к препарату «ЭпиВакКорона»

Аллергикам, онкобольным и пациентам с рядом заболеваний противопоказана вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает Минздрав России в публикации с новыми рекомендациями по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.