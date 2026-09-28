В Воронежской области после атаки БПЛА пострадали женщина и трое детей

Четыре человека пострадали после атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом написали глава региона Александр Гусев на платформе «Макс».

По словам губернатора, над областью уничтожили около 20 БПЛА. При падении дрона во время последней атаки пострадали четыре человека. В их числе трое детей, пишет Ura.ru.

«Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести», - указал Гусев.

Также губернатор сообщил, что в Воронеже после падения обломков БПЛА сгорели дачный дом и три гаража. В разных районах города и в пригороде на фоне атаки получили повреждения остекление и кровля многоквартирных и частных домов, было посечено несколько машин.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 254 дронов ВСУ над регионами России.

