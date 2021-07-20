Новую партию «ЭпиВакКороны» отправили в регионы

Также 40,4 тысяч доз уже поступили в Москву. В ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации.

Всего на 16 июля было произведено более четырех миллионов доз этого препарата, сообщают «Известия». До этого сообщалось, что к началу июля этим препаратом от COVID-19 привились более миллиона человек.

Ранее вирусолог Александр Хромых заявил, что «ЭпиВакКорона» способна защитить от мутаций COVID-19.

