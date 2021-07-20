Новую партию «ЭпиВакКороны» отправили в регионы

В регионы в ближайшее время поступит 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны», сообщает официальный Telegram-канал вакцины.

Ученые рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Также 40,4 тысяч доз уже поступили в Москву. В ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации.

Всего на 16 июля было произведено более четырех миллионов доз этого препарата, сообщают «Известия». До этого сообщалось, что к началу июля этим препаратом от COVID-19 привились более миллиона человек.

Ранее вирусолог Александр Хромых заявил, что «ЭпиВакКорона» способна защитить от мутаций COVID-19.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусЭпиВакКорона
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