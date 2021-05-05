Ученые рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
После вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются более чем у 90% привитых. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.
Он отметил, что на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Рыжиков в Instagram Роспотребнадзора рассказал, что ученые убедились в этом при проведении случайных исследований среди иммунизированных коллективов.
Помимо «ЭпиВакКороны», в России разработали вакцины «Спутник V» и «КовиВак». На этапе регистрации находится также вакцина «Спутник Лайт», пишет RT.
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