Ученые рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

После вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела вырабатываются более чем у 90% привитых. Об этом заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Вакцинация «Спутником V» начнётся в Индии 1 мая

Он отметил, что на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Рыжиков в Instagram Роспотребнадзора рассказал, что ученые убедились в этом при проведении случайных исследований среди иммунизированных коллективов.

Помимо «ЭпиВакКороны», в России разработали вакцины «Спутник V» и «КовиВак». На этапе регистрации находится также вакцина «Спутник Лайт», пишет RT.

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