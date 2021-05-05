Ученые рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Он отметил, что на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Рыжиков в Instagram Роспотребнадзора рассказал, что ученые убедились в этом при проведении случайных исследований среди иммунизированных коллективов.

Помимо «ЭпиВакКороны», в России разработали вакцины «Спутник V» и «КовиВак». На этапе регистрации находится также вакцина «Спутник Лайт», пишет RT.

