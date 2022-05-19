Минздрав не исключает новой волны COVID-19

Угроза новых волн распространения коронавируса существует. Об этом заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова. Она отметила, что вероятность подъёма уровня заболеваемости остаётся, несмотря на положительную динамику о коронавирусу в стране в целом.

Выступая в рамках форума «Оргздрав 2022», Котова отметила, что одними из главных задач сегодня остаются поддержание высокого уровня коллективного иммунитета к COVID-19 и модернизация инфраструктуры инфекционной службы.

Кроме того, представитель Минздрава заявила, что на фоне улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, система здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы. По словам Котовой, перед медиками стоит задача оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии.

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«Ковид отступил, но он изменил состояние здоровья населения», - цитирует Котову РИА Новости.

Между тем, за сутки в России выявлено 4927 новых случаев коронавируса. Умерло за сутки 97 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Количество пациентов, доставленых в стационары за сутки составило 2117 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%, говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах, снижение - в 45 субъектах страны. Закрыли больничный лист по COVID-19 5952 человека, что на 3% меньше, чем днём ранее.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что существенного подъема заболеваемости COVID-19 в России в ближайшее время не ожидается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияМинздравКоронавирус
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