Минздрав не исключает новой волны COVID-19

Угроза новых волн распространения коронавируса существует. Об этом заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова. Она отметила, что вероятность подъёма уровня заболеваемости остаётся, несмотря на положительную динамику о коронавирусу в стране в целом.

Выступая в рамках форума «Оргздрав 2022», Котова отметила, что одними из главных задач сегодня остаются поддержание высокого уровня коллективного иммунитета к COVID-19 и модернизация инфраструктуры инфекционной службы.

Кроме того, представитель Минздрава заявила, что на фоне улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, система здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы. По словам Котовой, перед медиками стоит задача оценить последствия коронавирусной инфекции и вынести уроки из пандемии.