Эксперт: Мировые цены на сахар резко вырастут из-за Эль-Ниньо в Тихом океане
Метеоявление Эль-Ниньо может привести к гибели урожая сахарного тростника в Индии, в связи с чем этой стране придется ограничить экспорт сахара, что скажется на мировых ценах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолия Тихонова.
Известно, что Индия и Бразилия вместе делят лидерство по производству и экспорту продукта.
По словам специалиста, из-за Эль-Ниньо производство сахара в Индии может сократиться на 3–8 млн тонн в годовом исчислении. При этом, если страна полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены значительно пойдут вверх, добавил Тихонов.
Он рассказал, что фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже, отыгрывая новости об Эль-Ниньо, в начале июня превысили $660 за тонну. При этом Индия уже объявила о приостановке сахарного экспорта до 30 сентября. Если страна решит полностью прекратить поставки сахара, мировые цены на него поднимутся до $750-800 за тонну, предположил специалист.
Тихонов отметил, что для многих стран-импортеров, особенно в Африке и Южной Азии, рост цен на сахар будет означать удорожание продовольственной корзины на 10–15%.
Эль-Ниньо — это климатическое явление, во время действия которого температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана становится выше нормы. Это возникает раз в два-семь лет и существенно влияет на погоду по всему миру, провоцируя засухи в одних регионах и сильные наводнения в других.
Ранее замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин в интервью НСН рассказал, что с очень высокой долей вероятности Эль-Ниньо вернется на планету в конце лета 2026 года, однако насколько сильным на этот раз станет это явление, можно будет оценить лишь после получения уточненного прогноза по уровню повышения температуры в акватории Тихого океана.
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