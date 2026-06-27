МО: Силы ПВО сбили 511 дронов ВСУ и 3 ракеты «Фламинго»

К тому же в ведомстве рассказали, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, добавили в МО, российские военные ликвидировали склады горючего, места подготовки к запуску дронов дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью 27 июня российские силы ПВО сбили над территорией страны 175 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».