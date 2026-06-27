МО: ВС РФ освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Курской области три человека пострадали при ударах ВСУ

В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск ВС РФ «Восток».

Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО сбили более 510 беспилотников ВСУ, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 16 управляемых авиационных бомб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:ОсвобождениеСпецоперацияВоенныеМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры