МО: ВС РФ освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области
27 июня 202612:42
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск ВС РФ «Восток».
Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО сбили более 510 беспилотников ВСУ, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 16 управляемых авиационных бомб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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