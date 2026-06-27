Сборы серии «Очень страшное кино» превысили $1 млрд
Сборы комедийной франшизы «Очень страшное кино» превысили 1 млрд долларов благодаря шестой части, которая вышла в мировой прокат 5 июня. Об этом сообщает «Чемпионат».
За 2 недели касса шестой части превысила 208 млн долларов и стала третьей в истории серии, уступая лишь первой и третьей частям. Причем большую часть - около 104 млн - удалось заработать в мировом прокате, а домашний рынок принес 98 миллионов.
«Очень страшное кино 6» продолжает традицию остроумных адаптаций известных фильмов ужасов в комедийном стиле. В ленте пародируются недавние хорроры, среди которых «Субстанция», «М3ГАН», «Улыбка» и другие. События ленты происходят спустя 26 лет после сюжета первого фильма. Уже повзрослевшие Синди, Бренда, Рэй и Мелкий снова вынуждены столкнуться с убийцей в маске. В главных ролях вновь снялись Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).
Ранее сборы байопика «Майкл» в России превысили 1 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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