США потребовали от сборной Ирана улететь из страны сразу после матча с Египтом

По словам Галенои, в третий раз команда вынуждена вылетать сразу после игры. Тренер подчеркнул, что такие условия создают дополнительный стресс для игроков и назвал поведение властей «ужасным». При этом он отметил, что футболисты показывают хорошие результаты и Иран гордится командой.

Сейчас сборная Ирана занимает третью строчку в группе G и сохраняет шансы на плей-офф, куда выйдут восемь команд, занявших третьи места в своих группах.

Иранская команда базируется в Мексие, но на матчи летает в США.

Ранее США и Иран вновь обменялись ударами. По заявлению центрального командования ВС США, американские удары по Ирану стали ответом на якобы атаку иранской стороны на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».