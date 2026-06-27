США потребовали от сборной Ирана улететь из страны сразу после матча с Египтом

Власти США потребовали, чтобы иранская сборная немедленно покинула страну после матча с Египтом. Об этом рассказал главный тренер команды Амир Галенои.

«Насилием на насилие»: США и Иран вновь обменялись ударами

По словам Галенои, в третий раз команда вынуждена вылетать сразу после игры. Тренер подчеркнул, что такие условия создают дополнительный стресс для игроков и назвал поведение властей «ужасным». При этом он отметил, что футболисты показывают хорошие результаты и Иран гордится командой.

Сейчас сборная Ирана занимает третью строчку в группе G и сохраняет шансы на плей-офф, куда выйдут восемь команд, занявших третьи места в своих группах.

Иранская команда базируется в Мексие, но на матчи летает в США.

Ранее США и Иран вновь обменялись ударами. По заявлению центрального командования ВС США, американские удары по Ирану стали ответом на якобы атаку иранской стороны на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: dpa/picture-alliance
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуФутболСпортИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры