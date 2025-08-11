Законопроект по внесению ожирения в список социально значимых заболеваний не изменит ситуацию с этим недугом, здесь нужны комплексные меры, за которые отвечает правительство, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.

Госдума рассмотрит инициативу, согласно которой ожирение включат в перечень социально значимых заболеваний. Об этом 11 августа указали в резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России. Депутаты также рекомендовали Министерству здравоохранения установить диспансерное наблюдение за пациентами, у которых есть такой недуг. Куринный усомнился, что законопроект будет принят и одобрен.