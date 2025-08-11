В Госдуме усомнились, что новые законы победят ожирение

Проблемы с лишним весом становятся все более распространенными, но их должно решать правительство, а не Госдума, заявил НСН Алексей Куринный.

Законопроект по внесению ожирения в список социально значимых заболеваний не изменит ситуацию с этим недугом, здесь нужны комплексные меры, за которые отвечает правительство, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.

Госдума рассмотрит инициативу, согласно которой ожирение включат в перечень социально значимых заболеваний. Об этом 11 августа указали в резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России. Депутаты также рекомендовали Министерству здравоохранения установить диспансерное наблюдение за пациентами, у которых есть такой недуг. Куринный усомнился, что законопроект будет принят и одобрен.

В России ожирение могут признать социально значимой болезнью
«Ситуация с ожирением тревожная во всем мире. Во многих развитых странах сегодня растет количество людей с таким диагнозом, особенно в подростковом возрасте. Но пока рано говорить о включении заболевания в социально значимый список. Эта инициатива уже выдвигается лет пять или шесть, но пока не реализуется, потому что это решение принимает правительство, а не Госдума. На мой взгляд, это было бы неплохо, но тут необходимо разработать и федеральную программу помощи, и региональные средства поддержки. Этот недуг продолжает молодеть, становится больше детей, которые неправильно питаются и не занимаются физической активностью. Включение в список поможет привлечь дополнительное финансирование для специалистов и увеличить количество необходимых лекарственных препаратов», — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.

ФОТО: ТАСС/Олег Елков
ТЕГИ:ГосдумаБолезньОжирение

