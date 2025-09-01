Минздрав Башкирии предупредил об опасности мышиной лихорадки

Эта болезнь, известная также как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызывает боли в пояснице, озноб, головную боль, слабость и рвоту. Лечение и полное восстановление может занимать в отдельных случаях до шести месяцев.

Специалисты также утверждают, что чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем через продукты жизнедеятельности мышевидных грызунов. Это может случиться при уборке помещений, где находятся экскременты больных животных, на природе или при употреблении пищи, загрязненной выделениями мышей.

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют тщательно мыть руки с мылом после нахождения на улице и выполнения уличных работ, а при работе с пылью надевать рукавицы и использовать респиратор. В случае проявления симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов объяснил НСН, стоит ли россиянам бояться лихорадки денге.

