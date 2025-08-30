Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья из Шри-Ланки подтвердили в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
При проверке лиц, которые были в контакте с заболевшим лихорадкой, был выявлен еще один случай заражения. Вторым заболевшим стал член семьи. Семья была на отдыхе в Шри-Ланке. Результаты ПЦР-теста подтвердили наличие вируса чикунгунья. Биологический материал отправлен в ГНЦ «Вектор» для окончательного подтверждения диагноза.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится исследование биоматериала третьего возможного пациента. У него выявлена повышенная температура.
Риск распространения инфекции в стране отсутствует, инфекция не передается от человека к человеку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru