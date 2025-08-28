Пандемию не ждать: Что будет с пассажиром с лихорадкой денге, прилетевшим в Россию
При посещении стран, в которых есть риск заражения денге, важно правильно одеваться и носить с собой репелленты, сказал НСН Георгий Викулов.
Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а российские инфекционисты имеют опыт лечения подобных случаев, сказал НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.
Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается лихорадка денге, сообщили в ведомстве. Викулов рассказал, что в таких ситуациях человека помещают в инфекционный стационар.
«В большинстве случаев лихорадка денге — излечимое заболевание, которое не передается от человека к человеку. В редких случаях передача возможна при переливании зараженной крови, но такое в нашей стране исключено. Человека с таким диагнозом помещают в инфекционный стационар и осуществляют симптоматическое лечение в зависимости от тяжести заболевания. Такой опыт у наших инфекционистов имеется», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в Центральной России не живут комары, которые переносят возбудителя вируса лихорадки денге.
«Геморрагическая лихорадка денге распространяется в эндемичных регионах, где имеются соответствующие переносчики — комары определенного вида. Они как раз распространяют возбудитель вируса лихорадки денге. В наших широтах этого нет, редкие случаи заражения возможны в совсем южных регионах, однако чаще всего это завозные случаи из теплых стран. При посещении таких стран нужно иметь медицинский полис, знать меры профилактики, носить с собой репелленты и правильно одеваться», — заключил специалист.
В Роспотребнадзоре рассказали, что 27 августа в Службу санитарно‑карантинного контроля ведомства в «Домодедово» поступило донесение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура. Он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
