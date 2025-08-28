По его словам, в Центральной России не живут комары, которые переносят возбудителя вируса лихорадки денге.

«Геморрагическая лихорадка денге распространяется в эндемичных регионах, где имеются соответствующие переносчики — комары определенного вида. Они как раз распространяют возбудитель вируса лихорадки денге. В наших широтах этого нет, редкие случаи заражения возможны в совсем южных регионах, однако чаще всего это завозные случаи из теплых стран. При посещении таких стран нужно иметь медицинский полис, знать меры профилактики, носить с собой репелленты и правильно одеваться», — заключил специалист.

В Роспотребнадзоре рассказали, что 27 августа в Службу санитарно‑карантинного контроля ведомства в «Домодедово» поступило донесение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура. Он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

