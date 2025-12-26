СМИ: Российская подлодка «Ясень» способна осложнять действия ВМС США
Российская подлодки класса «Ясень» — это ценный стратегический актив России, способный осложнять действия ВМС США у их собственных берегов, сообщает 19FortyFive.
По данным издания, эти субмарины имеют высокую скрытность и оснащены современными крылатыми ракетами. Развёртывание «Ясеня» у берегов Кубы в 2024 году является демонстрацией сил, которая должна была послужить сигналом для Вашингтона.
Предполагается, что такие подлодки могут собирать разведданные об американских авианосных группах, делясь информацией, например, с Венесуэлой, и тем самым снижая оперативную эффективность американского флота.
Ранее стало известно, что подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» могут внезапно расстреливать субмарины США с близкой дистанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский выступил с озлобленной речью, понимая неизбежность уступок
- СМИ: Российская подлодка «Ясень» способна осложнять действия ВМС США
- В Иркутской области появятся «трезвые сёла»
- В Минстрое отреагировали на предложение штрафовать за елки в подъездах
- СМИ: В России зафиксирована вспышка «мышиной лихорадки»
- СМИ: Соотечественникам за рубежом хотят открыть доступ ко всем госуслугам
- Онищенко захотел, чтобы россияне перешли на шестидневную рабочую неделю
- Вышла серия «Простоквашино» с Путиным
- Глава СПЧ хочет приравнять крупные Telegram-каналы к СМИ
- Расширен список льготных препаратов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru