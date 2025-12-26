СМИ: Российская подлодка «Ясень» способна осложнять действия ВМС США

Российская подлодки класса «Ясень» — это ценный стратегический актив России, способный осложнять действия ВМС США у их собственных берегов, сообщает 19FortyFive.

Контр-адмирал: Подлодки «Ясень» будут отличаться меньшей шумностью

По данным издания, эти субмарины имеют высокую скрытность и оснащены современными крылатыми ракетами. Развёртывание «Ясеня» у берегов Кубы в 2024 году является демонстрацией сил, которая должна была послужить сигналом для Вашингтона.

Предполагается, что такие подлодки могут собирать разведданные об американских авианосных группах, делясь информацией, например, с Венесуэлой, и тем самым снижая оперативную эффективность американского флота.

Ранее стало известно, что подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» могут внезапно расстреливать субмарины США с близкой дистанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

