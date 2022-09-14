Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 близок, сообщает РИА Новости.

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Он напомнил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было «самым низким с марта 2020 года».

«Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы ещё не достигли цели, но конец уже близок», - считает Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал все страны продолжить усилия по вакцинации наиболее подверженных риску групп граждан, в том числе медработников и пожилых людей.

Ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что основными распространителями инфекции являются россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПандемияВакцинацияКоронавирусВОЗ
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