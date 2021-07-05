Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию на предприятиях
Минпромторг поддерживает обязательную иммунизацию против коронавируса в промышленности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.
По его словам, пока вакцинированы около четверти работников промышленной отрасли. Как считает министр, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку от COVID-19.
По предварительным данным, 8% работников переболели коронавирусом, около 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы поставить прививку.
Как отметил Мантуров, больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий.
Вакцина «Спутник V» не оказывает воздействия на геном человека, а аденовирусы, которые входит в состав препарата, не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Среди россиян устойчиво существует мнение о том, что лучше прививаться российской вакциной «КовиВак».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- В Бангкоке произошел взрыв на химзаводе
- Вильфанд рассказал об опасной погоде в начале недели
- Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию на предприятиях
- В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ЖКХ
- В ЦБ РФ рассказали, зачем возвращается 10-рублевая купюра
- Эстония требует от РФ вернуть часть территории
- Более 150 российских туристов «застряли» на Кубе
- Минздрав РФ: вакцинация не провоцирует бесплодие
- Российская «умная колонка» будет передавать ароматы фильмов
- Эксперт рассказал, как вычислить прослушку по телефону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru