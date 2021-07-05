Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию на предприятиях

Минпромторг поддерживает обязательную иммунизацию против коронавируса в промышленности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

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По его словам, пока вакцинированы около четверти работников промышленной отрасли. Как считает министр, в ближайшее время больше половины сотрудников сделают прививку от COVID-19.

По предварительным данным, 8% работников переболели коронавирусом, около 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы поставить прививку.

Как отметил Мантуров, больше всего вакцинировавшихся среди специалистов с высшим образованием и руководящего состава предприятий.

Вакцина «Спутник V» не оказывает воздействия на геном человека, а аденовирусы, которые входит в состав препарата, не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Среди россиян устойчиво существует мнение о том, что лучше прививаться российской вакциной «КовиВак».

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ФОТО: sobyanin.ru
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