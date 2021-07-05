Минздрав РФ: вакцинация не провоцирует бесплодие

Вакцинация от коронавируса не оказывает негативного влияния на способность к зачатию, сообщают «Известия» со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталию Долгушину.

Гинцбург исключил риск бесплодия после вакцинации «Спутником V»

По ее словам, в декабре 2020 года стартовало клиническое исследование по влиянию иммунизации на репродуктивную функцию мужчин и женщин. У женщин оценивается овариальный резерв, иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин изучаются параметры сперматогенеза.

Согласно предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность у мужчин и женщин не наблюдается.

В рамках исследования использовалась вакцина «Спутник V» российского производства. При этом ученые готовы провести аналогичные исследования с использованием других препаратов.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург также сообщил, что использование вакцины от коронавируса «Спутник V» не оказывает негативного влияния и не грозит бесплодием в будущем. Компоненты вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые очень давно появились в человеческой популяции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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