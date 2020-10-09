Зюганов потребовал «поставить к стенке» производителей «Фавипиравира»

Возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке обсуждается в мэрии Москвы. Как сообщает РБК, ограничения могут ввести из-за трафика в городе, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса. О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речь пока не идет.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН оценил перспективы нового локдауна в столице.

«Что такое загнать пожилого человека, 65 и выше, в душную квартиру? Это значит, лишить его свежего воздуха. Что говорить о молодежи? Молодежь бунтует уже в дисциплинированной и законопослушной Германии. А у нас они разорили треть, а то и больше, малого и среднего бизнеса. Они ходят без денег, без компенсации. Накапливается масса людей, которые крайне недовольны происходящим», - отметил Зюганов.

«Что сегодня предлагают власти? После того, как они уничтожили почти треть врачей и койки закрыли, в прошлый раз они с перепугу загнали всех под домашний арест. И срочно начали воссоздавать то, что рушили последние годы под вывеской оптимизации. Когда меня спросили, что будет, я сказал, что вторая волна неизбежна и объяснил почему. Потому что ни одна эпидемия в мире не ушла, пока не переболело 50-70%, пока не выработался коллективный иммунитет, пока не появилось вакцины и пока не будут наработаны методики эффективного лечения», - добавил глава коммунистов.