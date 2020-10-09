Зюганов потребовал «поставить к стенке» производителей «Фавипиравира»
Лидер КПРФ в эфире НСН оценил перспективы второй волны коронавируса в России и нового локдауна в столице, а также рассказал, как нужно бороться с пандемией.
Возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке обсуждается в мэрии Москвы. Как сообщает РБК, ограничения могут ввести из-за трафика в городе, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса. О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речь пока не идет.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН оценил перспективы нового локдауна в столице.
«Что такое загнать пожилого человека, 65 и выше, в душную квартиру? Это значит, лишить его свежего воздуха. Что говорить о молодежи? Молодежь бунтует уже в дисциплинированной и законопослушной Германии. А у нас они разорили треть, а то и больше, малого и среднего бизнеса. Они ходят без денег, без компенсации. Накапливается масса людей, которые крайне недовольны происходящим», - отметил Зюганов.
«Что сегодня предлагают власти? После того, как они уничтожили почти треть врачей и койки закрыли, в прошлый раз они с перепугу загнали всех под домашний арест. И срочно начали воссоздавать то, что рушили последние годы под вывеской оптимизации. Когда меня спросили, что будет, я сказал, что вторая волна неизбежна и объяснил почему. Потому что ни одна эпидемия в мире не ушла, пока не переболело 50-70%, пока не выработался коллективный иммунитет, пока не появилось вакцины и пока не будут наработаны методики эффективного лечения», - добавил глава коммунистов.
Он высказал свое мнение по поводу того, что нужно предпринять в Москве и в России в целом.
«Нужно, с одной стороны, максимально улучшить профилактику, с другой – максимально улучшить санитарию. Когда я увидел, что продают таблетки, японского происхождения, от которых якобы можно вылечиться, посмотрел – там нет ничего нового из компонентов. Это не дорогое лекарство. Красная цена 600-700 рублей. За 12 тысяч – я не злой человек, – но за это надо к стенке поставить. Сначала к стенке позора, а потом общество пусть осудит. Это просто мародеры. Чтобы выздороветь, якобы три упаковки надо. 36 тысяч надо. Средняя пенсия в деревне – семь-девять тысяч. В городе – 12-14 тысяч. Пенсии за три месяца не хватит, чтобы таблетки купить. Власть должна принимать нормальные меры, адекватны ситуации, а не шарахаться из одной стороны в другую. Это дело паршивое и неблагодарное», - заключил лидер КПРФ.
Ранее фармакологи обнаружили у препарата от коронавируса на основе фавипиравира побочные эффекты. Они выяснили, что лекарство может вызывать моторные нарушения и падения.
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