«Мешок лекарств»: Иммунолог рассказал о лечении коронавируса в домашних условиях

По словам Владислава Жемчугова, амбулаторное лечение не уступает стационарному в эффективности, если проходит под наблюдением врача. 

Домашнее лечение от коронавируса признано эффективным, если проходит под контролем специалиста, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне врач-терапевт Александр Мельников заявил, что антибиотики и противовирусные лекарства запрещено применять при лечении коронавируса в домашних условиях, он также предостерег от бездумного применения антибиотиков, отметив, что при коронавирусе эти препараты «не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».

«Если коротко, то все лекарства можно использовать при лечении от коронавируса в домашних условиях. Подчеркну, что речь идет только о тех, что назначены врачом. Очень много пациентов как раз лечатся дома, получают от врача подарочный набор, мешок лекарств, которые они применяют дома. Я хотел бы разницу провести между самолечением и лечением на дому. Я за амбулаторное лечение, когда, например, нет тяжелой нехватки кислорода», - отметил Жемчугов.

При этом заниматься самолечением категорически нельзя, особенно, когда речь идет о коронавирусной инфекции, подчеркнул иммунолог.

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«Но не самолечение, потому что тяжелы осложнения могут наступать очень быстро, пациент их не распознает, что приведет к тяжелым последствиям. Ничего от себя добавлять не нужно, без совета с врачом. Людям иногда кажется, что можно прочитать инструкцию в интернете какого-нибудь лекарства от кашля, а в итоге оно может не сочетаться с другими, например. За результат лечения должен отвечать врач. Если пациенты вызывают опасения и лечатся амбулаторно, то необходимо ежедневное общение с доктором, это называется телемедицина или вечерний обход», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Жемчугов также напомнил, что любая вирусная инфекция сопровождается бактериальной, что требует применения антибиотиков, но только по назначению врача.

«Говорить, что антибиотики не нужны при коронавирусной инфекции - неправильно. Они нужны, потому что с третьего дня любая вирусная инфекция становится смешанной, обязательной примешивается бактериальная, всегда. Потому что в дыхательных путях есть микробы условно патогенные и при ослаблении иммунитета тут же наступает бактериальная инфекция, которую нужно обязательно лечить антибиотиками. Но это не сами пациенты должны назначать себе, лекарств очень много, только врач знает, как их сочетать», - добавил он.

Ранее в ВОЗ рассказали о ревакцинации людей со слабым иммунным ответом. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что таким пациентам необходимо повторно привиться через полгода.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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