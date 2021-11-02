«Мешок лекарств»: Иммунолог рассказал о лечении коронавируса в домашних условиях

Домашнее лечение от коронавируса признано эффективным, если проходит под контролем специалиста, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне врач-терапевт Александр Мельников заявил, что антибиотики и противовирусные лекарства запрещено применять при лечении коронавируса в домашних условиях, он также предостерег от бездумного применения антибиотиков, отметив, что при коронавирусе эти препараты «не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».

«Если коротко, то все лекарства можно использовать при лечении от коронавируса в домашних условиях. Подчеркну, что речь идет только о тех, что назначены врачом. Очень много пациентов как раз лечатся дома, получают от врача подарочный набор, мешок лекарств, которые они применяют дома. Я хотел бы разницу провести между самолечением и лечением на дому. Я за амбулаторное лечение, когда, например, нет тяжелой нехватки кислорода», - отметил Жемчугов.

При этом заниматься самолечением категорически нельзя, особенно, когда речь идет о коронавирусной инфекции, подчеркнул иммунолог.