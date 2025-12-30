Пушилин: ВС РФ за год освободили в ДНР более 187 населенных пунктов
30 декабря 202516:23
Уходящий 2025 год стал для Донецкой народной республике успешным в плане освобождения территории. Как пишет RT, об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что с начала 2025 года российскими войсками в республике было освобождено более 187 населённых пунктов.
«И ещё год не завершён», — заключил Пушилин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
