Пушилин: ВС РФ за год освободили в ДНР более 187 населенных пунктов

Он отметил, что с начала 2025 года российскими войсками в республике было освобождено более 187 населённых пунктов.

«И ещё год не завершён», — заключил Пушилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».