Лидер и вокалист «Крематория» Армен Григорян в беседе с НСН поделился успехами уходящего года, раскрыл, как чувствует себя после концертов в свои 65 лет и пообещал, что в 2026 году слушателей ждет новый альбом.

«Мы сделали то, чего не делали раньше - отпраздновали юбилейные концерты в таком масштабном варианте. Мы пригласили театр «Антигравитация», и наши тренировки прошли недаром: так, мы ползали по трапеции по углом 45 градусов на концерте. Все было очень хорошо. Что касается записи, то сейчас, к сожалению, наш звукорежиссер пока не может приступить к сведению из-за плотного графика, но все записано и записано быстро. И сейчас идет такой процесс «заворачивания» продукта в красивую обертку с бантиком. Это продлится еще некоторое время. Три месяца уйдет на то, чтобы дописать книгу - вторую редакцию «Призраков Крематория», чем я сейчас займусь во Вьетнаме. Ну, и потом всплывем уже в марте и, надеюсь, где-нибудь по весне уже будет готов новый альбом», - отметил он.

Также Григорян похвастался, что совсем не ощущает своего возраста, и энергия по-прежнему бьет из него ключом.