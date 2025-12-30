«Никакой усталости!»: Солист «Крематория» о трюках на концертах, возрасте и планах
Армен Григорян объяснил НСН, почему ненавидит вопросы об усталости после концертов, и заявил, что на 2026 год у группы масштабные планы.
Лидер и вокалист «Крематория» Армен Григорян в беседе с НСН поделился успехами уходящего года, раскрыл, как чувствует себя после концертов в свои 65 лет и пообещал, что в 2026 году слушателей ждет новый альбом.
«Мы сделали то, чего не делали раньше - отпраздновали юбилейные концерты в таком масштабном варианте. Мы пригласили театр «Антигравитация», и наши тренировки прошли недаром: так, мы ползали по трапеции по углом 45 градусов на концерте. Все было очень хорошо. Что касается записи, то сейчас, к сожалению, наш звукорежиссер пока не может приступить к сведению из-за плотного графика, но все записано и записано быстро. И сейчас идет такой процесс «заворачивания» продукта в красивую обертку с бантиком. Это продлится еще некоторое время. Три месяца уйдет на то, чтобы дописать книгу - вторую редакцию «Призраков Крематория», чем я сейчас займусь во Вьетнаме. Ну, и потом всплывем уже в марте и, надеюсь, где-нибудь по весне уже будет готов новый альбом», - отметил он.
Также Григорян похвастался, что совсем не ощущает своего возраста, и энергия по-прежнему бьет из него ключом.
«Если честно, я вот этих цифр пока не чувствую. Слава Богу, организм пока позволяет работать в свою силу. Мы дали два концерта - и совершенно никакой усталости. Знаете, иногда журналисты после концерта задают неуместный вопрос: «А вы устали?». Потому что каждый раз после концерта адреналин бьет ключом, и хочется дать еще штук пять концертов. Вот то же самое продолжается в 65 лет. То же, что было и в 30. Энергия присутствует, веселое отношение к жизни тоже на месте. Ну, единственное, конечно, немножко жаль человечество, которое сейчас находится в таком тупике из-за бесконечных войн и разрушений. А так, в душе солнце встает каждый день и с большим удовольствием», - поделился он.
Поздравляя читателей НСН с Новым годом, вокалист пожелал всегда сохранять веру в лучшее.
«Всем читателям я хотел бы пожелать от всех музыкантов нашей группы, чтобы не унывали, воспринимали жизнь такой, какая она есть. Изменить ничего невозможно, но все-таки надо жить с надеждой, что следующий год будет лучше предыдущего. Этим и живем. Так что вперед, в будущее!», - поздравил музыкант.
Напомним, что в 2025 году группа «Крематорий» провела серию юбилейных концертов в честь 65-летия Григоряна, которые прошли в ноябре в Москве, в ДК Горбунова. Также группа выступила на летнем фестивале «НАШИ в городе», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
