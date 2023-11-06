Медики составили топ-5 видов полезного мяса
Некоторые виды мяса не повышают холестерин, а понижают его, сообщает телеканал «360» со ссылкой на исследование ученых Йельской медицинской школы.
Они составили топ-5 видов мяса, которые благотворно влияют на уровень холестерина. На первом месте идет куриная грудка без кожи, в которой низкое содержание холестерина и жира. Индейка также полезна без шкуры. Отдельные части свинины тоже могут быть нежирными, полезными и содержать очень мало насыщенных жиров. Перед приготовлением нужно обрезать весь видимый жир. Также можно употреблять небольшое количество красного мяса — круглый стейк с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров. Умеренное употребление нежирной говядины также благотворно скажется на здоровье.
Ранее диетолог назвала вредные продукты для здоровья людей старше 50 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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