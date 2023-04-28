Врач-диетолог рассказала о пользе отказа от сладкого и мяса
Врач-диетолог Ирина Писарева заявил, что люди, сократившие потребление сахара или вовсе отказавшиеся от него, выглядят лучше, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, подобные ограничения положительно сказываются на состоянии и упругости кожи и в целом снижают скорость старения. В случае чрезмерного потребления сахара избыток глюкозы, который не может переработать организм, проявляется, в том числе, в виде синяков под глазами и высыпаний на лице и теле.
Что касается мяса, то диетолог предупредила, что отказ от него может спровоцировать негативные последствия, например, анемию. Она напомнила, что в нём есть витамин В12, а также большое количество железа, аминокислоты и белок, необходимые здоровому молодому организму.
«Шашлык из мяса, который обжаривается на открытом огне, — источник канцерогенов... никакой пользы не принесёт... от такого мяса лучше отказаться», - указала Писарева, добавив, что полезнее тушеное, запечённое в духовке или отварное мясо.
Ранее врач-терапевт Светлана Куприна заявило, что хорошее мясо для шашлыка должно быть гладким и чуть влажным, не иметь посторонних запахов, сообщает RT.
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