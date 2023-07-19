Диетолог назвала вредные продукты для здоровья людей старше 50 лет

Она отметила, что недостаток белка приводит к старению кожи, поэтому он необходим в рационе для возрастного поколения. также следует употреблять больше рыбы и морепродуктов, богатых омегой-3. Жирные кислоты стабилизируют нервную деятельность, оказывая положительный эффект на память и внимание.

Возрастные изменения оказывают влияние на кости и суставы, поэтому следует добавить в рацион больше продуктов с кальцием, которыми богаты, например, кисломолочные продукты. В случае непереносимости лактозы черпать витамины можно в продуктах на основе соевого молока.

