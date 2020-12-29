Медики назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом может быть нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Об этом заявили специалисты американской клиники Майо.
Они утверждают, что подобные симптомы являются предшественниками респираторных заболеваний, но проявляются не у всех пациентов с COVID-19. При этом часть больных жалуется на тошноту, диарею, рвоту и потерю аппетита. Это продолжается один или несколько дней, передает РИА ФАН.
Медики уточняют, что тошнота может указывать и на развитие других заболеваний, например, гриппа, мигрени, желудочно-кишечных расстройств и депрессии. Если же человек заразился коронавирусом, что за тошнотой должен последовать кашель, повышение температуры тела и потеря вкуса, отмечает Ura.ru.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН прокомментировала планы создать в России аналог «коктейля из антител», который поднял на ноги президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. По ее словам, в фармакологии главное не создать продукт, а доказать его эффективность.
«Вообще на разработку любого препарата уходит не один год, но мы видели, как у нас в стране ускоряют любую разработку. Поэтому проблема – не создать продукт, проблема – получить доказательства, что он реально работает, но в такие сроки это выглядит малореалистичным», - сказала она.
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