Реально работает? Вирусолог рассказал о новом лекарстве от коронавируса
Доктор медицинских наук в эфире НСН рассказал, как будет работать препарат от коронавируса, а исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям выразила сомнения в сроках его разработки.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, ученые которого совместно с Минобороны РФ создали вакцину «Спутник V», получил грант на создание препарата на основе моноклональных антител для лечения новой коронавирусной инфекции. Это лекарство – аналог «коктейля из антител», который поднял на ноги президента США Дональда Трампа. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, ученые представят разработку осенью или к концу следующего года.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, как работает такое лекарство.
«Обычно это делается искусственным путем - к одному из антигенов вируса подбирают антитела, но если у вируса изменилась геномная структура, то могут и не подействовать. Если точно известно, что антиген есть и к нему подобрать антитела, то эффект получается хороший. Но при тех вариациях штамма коронавируса, которые сейчас есть, такая терапия может оказаться бесполезной. Тут искусство требуется!», - рассказал вирусолог.
По его словам, стоит различать вакцину и эти моноклональные антитела. Он отметил, что первая гораздо шире по своему действию и нужна для профилактики заболевания, а второе – лечебный препарат.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что в фармакологии главное не создать продукт, а доказать его эффективность.
«Вообще на разработку любого препарата уходит не один год, но мы видели, как у нас в стране ускоряют любую разработку. Поэтому проблема – не создать продукт, проблема – получить доказательства, что он реально работает, но в такие сроки это выглядит малореалистичным», - сказала она.
Ранее Завидова в эфире НСН заявила, что на данный момент в России нет вакцины от коронавируса, которой можно доверять. Завидова объяснила, почему слова разработчиков об отказе вводить добровольцам плацебо равносильны признанию провала исследования вакцины
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Куба ограничит авиасообщение с США и рядом латиноамериканских стран
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
- Россия вошла в топ-5 стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.
- «Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru