Реально работает? Вирусолог рассказал о новом лекарстве от коронавируса

«Обычно это делается искусственным путем - к одному из антигенов вируса подбирают антитела, но если у вируса изменилась геномная структура, то могут и не подействовать. Если точно известно, что антиген есть и к нему подобрать антитела, то эффект получается хороший. Но при тех вариациях штамма коронавируса, которые сейчас есть, такая терапия может оказаться бесполезной. Тут искусство требуется!», - рассказал вирусолог.

По его словам, стоит различать вакцину и эти моноклональные антитела. Он отметил, что первая гораздо шире по своему действию и нужна для профилактики заболевания, а второе – лечебный препарат.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что в фармакологии главное не создать продукт, а доказать его эффективность.

«Вообще на разработку любого препарата уходит не один год, но мы видели, как у нас в стране ускоряют любую разработку. Поэтому проблема – не создать продукт, проблема – получить доказательства, что он реально работает, но в такие сроки это выглядит малореалистичным», - сказала она.

Ранее Завидова в эфире НСН заявила, что на данный момент в России нет вакцины от коронавируса, которой можно доверять. Завидова объяснила, почему слова разработчиков об отказе вводить добровольцам плацебо равносильны признанию провала исследования вакцины

