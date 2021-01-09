Медики назвали действенные способы восстановления организма после праздников
Медики рекомендуют начать готовиться к возвращению в привычный ритм после новогодних праздников за два- три дня до начала трудовых будней, сообщает РИА Новости.
Это время необходимо, чтобы восстановить стандартные биологические ритмы, считает нейропсихолог Юлия Пуниной. По ее мнению, резкое переключение на обычный режим отрицательно сказывается на способности к концентрации внимания, появляется недосып и усталость.
Устроить разгрузочный день после обильного праздничного застолья рекомендует специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Если праздники все же нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день», — советует он.
Его мнение поддержал кандидат психологических наук Вадим Мямлин, который предлагает после праздников перейти на монодиету, чтобы разгрузить организм. Он рекомендует сочетать ее с прогулками на свежем воздухе.
Возобновление двигательной активности пройдет легче после походов в баню или сауну, считает психолог Ирина Ларина.
Напомним, регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запоям, а также серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн в эфире НСН.
Он сообщил, что «ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу».
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