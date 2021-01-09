Медики назвали действенные способы восстановления организма после праздников

Это время необходимо, чтобы восстановить стандартные биологические ритмы, считает нейропсихолог Юлия Пуниной. По ее мнению, резкое переключение на обычный режим отрицательно сказывается на способности к концентрации внимания, появляется недосып и усталость.

Устроить разгрузочный день после обильного праздничного застолья рекомендует специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

«Если праздники все же нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день», — советует он.