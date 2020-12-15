Сомелье назвал вызывающий «худшее похмелье» напиток
Худшее похмелье вызывает просекко. С таким заявлением выступил сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли. Специалист подчеркнул, что после одного или двух бокалов этого напитка человек может проснуться с очень сильной головной болью, отмечает порталу Tyla, И просекко, и шампанское содержат пузырьки углекислого газа — из-за них организм быстрее поглощает алкоголь, пояснил сомелье.
Однако Марко Кастеланелли добавил, что есть несколько приемов, которые помогут предотвратить тяжелые для организма последствия. В частности, просекко нужно пить медленно и не натощак. Кроме того, на каждый бокал напитка нужно выпивать стакан воды — это поможет уменьшить обезвоживание организма.
Между тем, среди трудоспособного населения России более 85% употребляют алкоголь, при этом более половины молодых людей делает это как минимум раз в неделю. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на доклад проекта «Трезвая Россия».
В нем отмечается, что более 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте прямо или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем. По данным «Трезвой России», самым популярным алкогольным напитком является пиво. В текущем году объем его потребления составил 8,5 млрд литров.
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