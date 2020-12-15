Сомелье назвал вызывающий «худшее похмелье» напиток

Худшее похмелье вызывает просекко. С таким заявлением выступил сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли. Специалист подчеркнул, что после одного или двух бокалов этого напитка человек может проснуться с очень сильной головной болью, отмечает порталу Tyla, И просекко, и шампанское содержат пузырьки углекислого газа — из-за них организм быстрее поглощает алкоголь, пояснил сомелье.

Однако Марко Кастеланелли добавил, что есть несколько приемов, которые помогут предотвратить тяжелые для организма последствия. В частности, просекко нужно пить медленно и не натощак. Кроме того, на каждый бокал напитка нужно выпивать стакан воды — это поможет уменьшить обезвоживание организма.