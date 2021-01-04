Врач рассказал о способе вернуться в рабочий режим после Нового года
Плавная подготовка организма к ранним подъемам поможет вернуться в рабочий режим после новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказал руководитель сомнологической службы «Унисон2 международного сообщества «Стресс под контролем» Елена Царева.
Она порекомендовала при усталости в течение дня «вздремнуть» на 10-15 минут, а в течение новогодних праздников сохранять привычный режим сна и бодрствования.
Царева рассказала о рисках депривации сна, к которым относятся повышенная тревожность, упадок сил, плохое настроение и высокие риски депрессии. Эксперт подчеркнула, что даже одна бессонная ночь может негативно отразиться на системах организма и снизить уровень иммунитета.
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