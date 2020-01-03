Нарколог дал советы от запоя в новогодние праздники

Регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запоям, а также серьезным проблемам со здоровьем. Об этом Агентству «Москва» рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн.

Он сообщил, что «ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу».

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рекомендовал, как снизить пагубное воздействие алкоголя на организм человека и риск уйти в запой после долгих и частых застолий.

«Если закусывать алкоголь, зависимость сформируется не так быстро, как если пить, не закусывая или натощак. Я, к примеру, не употребляю алкоголь на новогодних каникулах. Тем, кто употребляет, лучше делать это в меру. У каждого она, конечно, своя. Чем меньше, тем лучше. Человеку, который заботится о своем здоровье, лучше выпить в этот Новый год меньше, чем в прошлый», - посоветовал специалист.