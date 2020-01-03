Нарколог дал советы от запоя в новогодние праздники

3 января 202019:02
Ольга Болдырева

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН дал советы, как не уйти в запой в новогодние каникулы.

Регулярное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запоям, а также серьезным проблемам со здоровьем. Об этом Агентству «Москва» рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Евгений Брюн.

Он сообщил, что «ежедневное возлияние с 31 декабря по 7 января (или, например, на протяжения всего отпуска или каникул, а это 10-14 дней) – это уже диагностический критерий, и ему пора обратится к наркологу».

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рекомендовал, как снизить пагубное воздействие алкоголя на организм человека и риск уйти в запой после долгих и частых застолий.

«Если закусывать алкоголь, зависимость сформируется не так быстро, как если пить, не закусывая или натощак. Я, к примеру, не употребляю алкоголь на новогодних каникулах. Тем, кто употребляет, лучше делать это в меру. У каждого она, конечно, своя. Чем меньше, тем лучше. Человеку, который заботится о своем здоровье, лучше выпить в этот Новый год меньше, чем в прошлый», - посоветовал специалист.

Нарколог назвал лучшее средство от похмелья

Александр Ковтун рассказал, как распознать признаки запойного состояния, чтобы постараться быстрее из него выйти.

«В запой уходят обычно люди, зависимые от алкоголя, либо у них формируется зависимость. Она возникает, если человек каждый день будет употреблять алкоголь, и в какой-то момент он почувствует, что только очередная порция алкоголя на утро помогает ему восстановить хорошее, деятельное состояние, когда он может функционировать» - пояснил эксперт.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. В беседе с НСН эксперт рассказал о допустимой норме алкоголя в праздничное застолье.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АлкогольАлкоголизмНовый ГодНарколог