Медик: Штамм «пирола» может поразить поджелудочную железу и печень
Штамм коронавируса «пирола», который уже появился в России, относится к мегазаразным вирусам. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. Он отметил, что болезнь протекает как обычное ОРЗ, но иногда вирус поражает «неожиданные» органы.
«Пирола» чаще стала повреждать сосудистые стенки, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени, отметил Умнов в беседе с life.ru. Штамм наиболее опасен для больных с сахарным диабетом и гепатитом, а также пациентов с ухудшением кровоснабжения органов.
Медик напомнил о риске развития вирусной пневмонии и тромбоза сосудов. По его словам, из-за временного ухудшения кровоснабжения головного мозга и повреждения вирусом нервных волокон возможно развитие или прогрессирование энцефалопатии и временное снижение памяти.
Ранее сообщалось, что в России выявили десять случаев заболеваемости вариантом ковида «пирола». В Москве таких пациентов уже трое, все случаи завозные.
Нельзя сказать, что коронавирус сегодня у большинства россиян протекает легче, чем в первые два года пандемии, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН. По его словам, с момента появления первой генерации омикрон-линии снижения патогенности и летальности не произошло.
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