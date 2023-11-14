Медик: Штамм «пирола» может поразить поджелудочную железу и печень

Штамм коронавируса «пирола», который уже появился в России, относится к мегазаразным вирусам. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. Он отметил, что болезнь протекает как обычное ОРЗ, но иногда вирус поражает «неожиданные» органы.

«Пирола» чаще стала повреждать сосудистые стенки, паренхиму поджелудочной железы и клетки печени, отметил Умнов в беседе с life.ru. Штамм наиболее опасен для больных с сахарным диабетом и гепатитом, а также пациентов с ухудшением кровоснабжения органов.