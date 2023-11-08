Десять пациентов с новым вариантом коронавируса «пирола» выявили в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», сообщает РИА Новости.

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По её словам, все выявленные случаи завозные.

Она добавила, что до 3 ноября заражение «пиролой» в стране не фиксировали, ожидается его распространение в РФ.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется, так как от COVID-19 нет значимых рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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