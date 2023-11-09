«Пик в декабре»: Иммунолог поспорил с Поповой о легком течении COVID-19

Нельзя сказать, что коронавирус сегодня у большинства россиян протекает легче, чем в первые два года пандемии, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН. По его словам, с момента появления первой генерации омикрон-линии снижения патогенности и летальности не произошло.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболевание коронавирусной инфекцией у большинства протекает легче, чем в первые два года пандемии. Поэтому, указала она, можно не вакцинироваться в нынешнем сезоне. Крючков не согласился с Поповой.