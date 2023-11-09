«Пик в декабре»: Иммунолог поспорил с Поповой о легком течении COVID-19

Россияне сегодня болеют коронавирусом как в тяжелой, так и в легкой форме, а зимой ожидается заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями, отметил в эфире НСН Николай Крючков.

Нельзя сказать, что коронавирус сегодня у большинства россиян протекает легче, чем в первые два года пандемии, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью НСН. По его словам, с момента появления первой генерации омикрон-линии снижения патогенности и летальности не произошло.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболевание коронавирусной инфекцией у большинства протекает легче, чем в первые два года пандемии. Поэтому, указала она, можно не вакцинироваться в нынешнем сезоне. Крючков не согласился с Поповой.

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«Сезонная заболеваемость ковидом растет достаточно давно, с начала октября. Каждую неделю мы видим рост количества заболевших. Те цифры, которые мы видим, крайне занижены, в реальности разница многократная, примерно в 10 раз. Текущие генерации – это сборная солянка нескольких подвариантов омикрона с относительным преобладанием «Эриса». С момента появления первой генерации омикрон-линии снижения патогенности и летальности не произошло. Более того, сейчас активно распространяется «Пирола», она будет, как минимум, не ниже по патогенности и летальности, а может быть и выше. Объяснение о том, что заболевание стало легче, не совсем правильное», - сказал Крючков.

Он отметил, что сегодня россияне болеют коронавирусом как в тяжелой, так и в легкой форме, а зимой ожидается заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями.

«Есть легкие и тяжелые случаи. Пиковая заболеваемость будет к середине декабря, во время новогодних праздников будет спад. Снова подъем заболеваемости с очередным пиком будет во второй половине февраля. Будет заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями», - указал собеседник НСН.

Кроме того, иммунолог рассказал, что вакцина против COVID-19 эффективна для групп риска и для предотвращения тяжелого течения болезни.

«Говорят, что на текущую генерацию коронолинии вакцина, которая была разработана, не влияет… Речь, скорее всего, шла о лабораторной эффективности, а не о профилактической. Если говорить о предотвращении легких случаев ковид, то, действительно, изначально была эффективность высокая, но она кардинально упала, ниже 50%. Но есть смысл применять вакцину для групп риска, для предотвращения случаев ковид тяжелой степени тяжести, госпитализаций и летальных исходов», - резюмировал Крючков.

Ранее, 7 ноября, в федеральном оперативном штабе сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7% и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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