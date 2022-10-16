Медик разъяснила, как проветривать офис осенью

Свежий воздух способствует устранению частиц пыли, удаляет возбудителей вирусных заболеваний. Чтобы обеспечить его доступ в офисное помещение, сотрудникам лучше всего покинуть рабочие места на несколько минут.

«В офисном пространстве самый оптимальный вариант — договориться между коллегами о регулярном проветривании помещения в течение дня, когда весь коллектив или как минимум сотрудники около окон покидают свои рабочие места на 5-10 минут. Это полезно и с целью разминки, в которой нуждаются офисные работники из-за сидячего образа жизни», — цитирует специалиста Газета.ru.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина и иммунолог Надежда Логина напомнили, что в холодное время года растет риск обезвоживания организма, который может вызвать обострение аллергии, хронических болезней органов дыхания и общее снижение защиты организма. По их словам, необязательно покупать дорогостоящую технику для увлажнения, достаточно регулярного проветривания.