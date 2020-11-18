Минздрав Великобритании: проветривание многократно снижает риск заражения COVID-19
Власти Великобритании заявили, что проветривание помещений может на 70% снизить риск заражения COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
В опубликованном британском кабмином короткометражном фильме говорится об исследованиях, которые провели сотрудники Университета Лидса в рамках новой компании «Hands. Face. Space».
В кинофильме показано, как коронавирус задерживается в помещениях без свежего воздуха, что увеличивает риск попадания инфицированных частиц в организм. Исследования показывают, что регулярное проветривание комнат снижает опасность заразиться более чем на 70%, поскольку свежий воздух «разбавляет частицы».
Британские эксперты рекомендуют регулярно открывать окна для коротких проветриваний продолжительностью от 10 до 15 минут в течение дня или постоянно держать их приоткрытыми. Любые бытовые приборы, использующие наружный воздух, включая вытяжные вентиляторы для кухни или ванной, учёные советуют применять для дополнительного удаления инфицированных частиц из комнат.
В Минздраве Великобритании отметили, что зимой все проводят больше времени в помещении, поэтому проветривать их необходимо, так как в комнате, где нет свежего воздуха, вирус может оставаться в воздухе в течение нескольких часов и со временем накапливаться. Кроме того проветривать помещения рекомендуют после визитаа гостей.
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