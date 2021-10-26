Врачи рассказали о риске обезвоживания зимой

В холодное время года растет риск обезвоживания организма, который может вызвать обострение аллергии, хронических болезней органов дыхания и общее снижение защиты организма. Об этом рассказали в эфире врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина и иммунолог Надежда Логина.

По словам Гришиной, проблему создает постоянная работа отопления в домах. По ее словам, воздух в российских квартирах пересушен, и влажность воздуха опускается до 20%, хотя по нормативам должна составлять от 40 до 70%. «Если в квартире есть маленькие дети, то уровень влажности должен начинаться от 50%. Низкая влажность воздуха сушит кожу. Часто появляется шелушение на коже, морщинки», - отметила дерматолог.

По словам врачей, необязательно покупать дорогостоящую технику для увлажнения, достаточно регулярного проветривания. Кроме того, «насытить» воздух влагой можно и бесплатно. «Можно ставить рядом с батареей ёмкости с водой. Или можно положить на батарею влажную простыню: вода будет испаряться и увлажнять воздух»,- отметила Гришина.

В свою очередь, иммунолог посоветовала людям с аллергией консультироваться со специалистами, чтобы очищать воздух от аллергенов, и покупать товары в специализированных торговых сетях. Кроме того, врачи рекомендовали пить больше жидкости. «Влагу из-за сухого воздуха ускоренно теряет весь организм. Так что в день надо выпивать около полутора-двух литров воды», - передает «Радио 1».

