Медик рассказала о скрытых последствиях коронавируса

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — цитирует Газету.ru Шестакова.

Она напомнила об опасности малоподвижного образа жизни во время пандемии. По словам эндокринолога, это может привести к ожирению и спровоцировать тяжелое течение инфекции.

Также Шестакова указала, что COVID-19 быстро поражает организм при высоком уровне сахара в крови. Если не снизить этот показатель, у переболевшего коронавирусом возникает риск возникновения диабета.

Ранее свои рекомендации о профилактике коронавируса в эфире НСН дал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.



