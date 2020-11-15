Медик рассказала о скрытых последствиях коронавируса
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 способна привести к поражениям поджелудочной железы, а также – к развитию диабета. Об этом заявляет директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова, информирует РИА Новости.
«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», — цитирует Газету.ru Шестакова.
Она напомнила об опасности малоподвижного образа жизни во время пандемии. По словам эндокринолога, это может привести к ожирению и спровоцировать тяжелое течение инфекции.
Также Шестакова указала, что COVID-19 быстро поражает организм при высоком уровне сахара в крови. Если не снизить этот показатель, у переболевшего коронавирусом возникает риск возникновения диабета.
Ранее свои рекомендации о профилактике коронавируса в эфире НСН дал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса
- В Госдуме вспомнили о правах ребёнка перед принятием нового закона
- Медик рассказала о скрытых последствиях коронавируса
- В России вторые сутки подряд регистрируют более 22 тысяч новых случаев коронавируса
- Трамп призвал полицию разобраться с напавшими на его сторонников в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru