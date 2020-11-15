Названо главное преимущество новой российской вакцины от коронавируса

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — цитирует профессора URA.RU

Благодаря такому строению вакцины ожидается, что она сформирует в организме человека наилучший иммунный ответ и обеспечит лучшей защиты от COVID-19, сообщают «Известия».

«Она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — отметил Егоров.

Вакцина, разработанная учеными из института Чумакова, будет готова в феврале 2021 года, уточняет RT.

На Западе уже возникли опасения по поводу роста геополитического влияния России на международной арене из-за новой эффективной вакцины, пишет Газета.ru

Накануне президент России Владимир Путин на 15-м Восточноазиатском саммите заявил о том, что десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российской вакцины от COVID-19.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

