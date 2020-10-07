Медик рассказала, как не допустить развития COVID-19 в тяжелую форму

Он поможет не упустить ситуацию, когда заразившийся в начале может чувствовать себя хорошо, передает Ura.ru.

Медик предупреждает, что когда сатурация упадет ниже 94 даже при нормальном самочувствии — нужно срочно отправляться в больницу, сообщает телеканал «360».

Иммунолог Михаил Костинов ранее заявил, что заразившимся зачастую не хватает самодисциплины и ответственности. Он также отметил, что заболевшие нередко слишком поздно обращаются за медицинской помощью и надеются, что смогут вылечиться самостоятельно.

