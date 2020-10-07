Медик рассказала, как не допустить развития COVID-19 в тяжелую форму
Главный признак тяжелой формы коронавируса - низкая насыщенность крови кислородом (низкая сатурация). Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
Именно поэтому для того, чтобы болезнь не переросла в тяжелую стадию, необходимо следить за уровнем кислорода в крови.
Специалист в беседе с РИА Новости посоветовала заболевшим COVID-19 приобрести пульсоксиметр — прибор, который измеряет сатурацию.
Он поможет не упустить ситуацию, когда заразившийся в начале может чувствовать себя хорошо, передает Ura.ru.
Медик предупреждает, что когда сатурация упадет ниже 94 даже при нормальном самочувствии — нужно срочно отправляться в больницу, сообщает телеканал «360».
Иммунолог Михаил Костинов ранее заявил, что заразившимся зачастую не хватает самодисциплины и ответственности. Он также отметил, что заболевшие нередко слишком поздно обращаются за медицинской помощью и надеются, что смогут вылечиться самостоятельно.
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