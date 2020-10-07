ФАС назвала предельную цену на вакцину от коронавируса

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил журналистам, что стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать одну тысячу рублей. Об этом пишет ТАСС.

Артемьев отметил, что вакцины выпускаются небольшими партиями, поэтому для расширения производства им необходим капитал. «Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», - сказал глава ФАС.

Он подчеркнул, что тариф со временем будет только снижаться, когда появятся индикаторы для референтных стран. При этом он не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

Ранее генеральный директор компании «Промомед», разработавшей лекарство от Covid-19, заявил, что стоимость препарата составит 12,3 тыс. рублей. ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на лекарство.

