Врачи назвали основные ошибки заболевших COVID-19
Врачи в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказали о главных ошибках пациентов с подтвержденным COVID-19, а также об особенностях поведения россиян в условиях пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.
Иммунолог Михаил Костинов заявил, что заразившимся зачастую не хватает самодисциплины и ответственности. Он также отметил, что заболевшие нередко слишком поздно обращаются за медицинской помощью и надеются, что смогут вылечиться самостоятельно.
Самолечение иммунолог назвал одной из основных проблем пандемии, отметив, что даже при отсутствии серьезных симптомов COVID-19 может представлять значительную угрозу, т.к. он способен резко ухудшить состояние. Врач призвал россиян относиться к себе бережнее, особенно это необходимо людям пожилого возраста и тем, что страдает серьезными хроническими заболеваниями: для них COVID представляет особую опасность.
Вирусолог Виктор Зуев также прокомментировал требование властей носить макси и перчатки. По мнению врача, масочный режим необходим, так как около 25% заболевших не имеют симптомов и, сами того не зная, представляют угрозу для окружающих.
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