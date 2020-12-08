Медик рассказал о странном влиянии коронавируса на легкие

Кактурский отметил, что за несколько месяцев пневмония у больной должна была пройти, но этого не случилось.

«Причиной смерти больной было нарушение мозгового кровообращения, а при вскрытии оказалось, что речь идёт о пневмонии, о которой уже забыть давно пора. Оказалось, что процесс не кончился – в этом коварство коронавирусной инфекции...Это нужно изучать научно. Варианта два: процесс продолжался или стал рецидивом», - сказал медик в беседе с «Радио 1», отметив, что возбудителя COVID-19 в организме у женщины не нашли.

Ранее завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергея Зырянова рассказала, какие лекарства во время пандемии коронавируса нужно иметь дома.

