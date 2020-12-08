Медик рассказал о странном влиянии коронавируса на легкие
В легких пациентов с коронавирусом происходят необычные процессы. Об этом сообщил президент Российского общества патологоанатомов, зампредседателя Московского общества патологоанатомов, председатель Научного совета по морфологии человека РАН Лев Кактурский.
По его словам, он заметил это после вскрытия умершей в августе от коронавируса женщины.
Специалист отметил, что в ее легких наблюдалась «очень пёстрая картина». В норме воспалительный процесс имеет чёткие фазы: сначала острая, а потом хроническая, а у нее эти процессы наслоились.
Кактурский отметил, что за несколько месяцев пневмония у больной должна была пройти, но этого не случилось.
«Причиной смерти больной было нарушение мозгового кровообращения, а при вскрытии оказалось, что речь идёт о пневмонии, о которой уже забыть давно пора. Оказалось, что процесс не кончился – в этом коварство коронавирусной инфекции...Это нужно изучать научно. Варианта два: процесс продолжался или стал рецидивом», - сказал медик в беседе с «Радио 1», отметив, что возбудителя COVID-19 в организме у женщины не нашли.
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