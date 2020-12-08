Попова сообщила, что вакцина от коронавируса защищает на полгода
8 декабря 202014:59
Любая вакцина против коронавируса должна давать иммунитет на полгода. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как правило повторно люди не заболевают, рассказала она в интервью радио «Комсомольская правда».
Попова отметила, что аналогично работает любая вакцина, созданная для борьбы с вирусом.
Ранее сегодня Попова сообщила, что в России все готово к проведению масштабной вакцинации против коронавирусной инфекции, передает РЕН ТВ.
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8 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru