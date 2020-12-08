Попова сообщила, что вакцина от коронавируса защищает на полгода

Любая вакцина против коронавируса должна давать иммунитет на полгода. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Как правило повторно люди не заболевают, рассказала она в интервью радио «Комсомольская правда».

Попова отметила, что аналогично работает любая вакцина, созданная для борьбы с вирусом.

Ранее сегодня Попова сообщила, что в России все готово к проведению масштабной вакцинации против коронавирусной инфекции, передает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинацияРоспотребнадзор
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