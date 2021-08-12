Скованные одной цепью. Врач рассказал, зачем россиянам нужно спешить с вакцинацией

Как прервать «цепочку» заражений COVID-19 в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал главный специалист по первичной медик-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Источником серьезной опасности врачи называют не только новые штаммы коронавируса, но и зараженного COVID-19 человека, который не соблюдает режим самоизоляции. Об этом напомнил врач Андрей Тяжельников. Он рассказал, что эффективными средствами в борьбе с коронавирусом являются вакцинация и осознанность.

«Необходимо вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал как можно скорее, для того, чтобы предотвратить и цепочку передач инфекции, и появление новых штаммов», - уверен врач.

Тяжельников также добавил, что сейчас в Москве можно сделать прививку от COVID-19 в городских поликлиниках по предварительной записи. Кроме того, пройти вакцинацию без записи можно в павильонах «Здоровая Москва», в ТЦ, центрах госуслуг «Мои документы» и других общественных местах, где работают выездные бригады.

Ранее главный врач детской городской поликлиники № 7 Кац Елена рассказала о том, как бесплатно проверить состояние организма в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, проект «Здоровая Москва» позволяет москвичам сделать небольшой перерыв во время прогулки, чтобы проследить за своим здоровьем.

