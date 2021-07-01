Математики вычислили пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Так, предстоящий пик может на 30-60% перекрыть максимум, установленный в декабре прошлого года. Всего разработанная российскими учеными модель описывает девять сценариев распространения COVID-19. В настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе находится между четвертой и пятой кривыми.

В пятом сценарии, по словам Боровкова, число активных больных составит 225 тысяч человек, а пик придется на 19 сентября. В четвертом болеть будут 280 тысяч москвичей, а пиковые значения придутся на 16 сентября.

Тесты для определения антител от коронавируса бесполезны. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

