Математики вычислили пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя разработки Алексея Боровкова.
Так, предстоящий пик может на 30-60% перекрыть максимум, установленный в декабре прошлого года. Всего разработанная российскими учеными модель описывает девять сценариев распространения COVID-19. В настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе находится между четвертой и пятой кривыми.
В пятом сценарии, по словам Боровкова, число активных больных составит 225 тысяч человек, а пик придется на 19 сентября. В четвертом болеть будут 280 тысяч москвичей, а пиковые значения придутся на 16 сентября.
Тесты для определения антител от коронавируса бесполезны. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
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