Опубликован расширенный список симптомов коронавируса

С этой целью эксперты проанализировали документы официальных международных организаций. Всемирная организации здравоохранения делит симптомы на наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. В первой группе - лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запах. Во вторую группу включены першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение конечностей и глаз. К третьей группы в ВОЗ отнесли такие симптомы, как затруднения с дыханием, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.

Среди так называемых неофициальных симптомов - головная боль, слабость, мышечные боли, насморк, потеря аппетита и боль в горле.

Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, британские ученые предложили использовать в ранней диагностике коронавируса, одновременно с официальными рекомендациями и ПЦР-тестами, комбинации признаков.

Так, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить 69 процентов симптоматических случаев. При этом если охват сделать больше и включить в список усталость, потерю запаха или вкуса, кашель, диарею, головную боль, боль в горле, то можно будет выявить 96 процентов симптоматических случаев.

Ультрафиолетовый свет от Солнца может практически полностью вывести из строя коронавирус нового типа всего за пять минут. К такому выводу пришли исследователи в США.

