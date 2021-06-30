Иммунолог считает массовым психозом популярность тестов на антитела к коронавирусу

Тесты для определения антител от коронавируса бесполезны. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он считает, что результаты подобных исследований ни о чем не говорят, а только путают людей. По его словам, востребованность анализов на антитела выгодна только частным медицинским компаниям.

Ранее Минздрав утвердил рекомендации о COVID-вакцинации.


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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