Иммунолог считает массовым психозом популярность тестов на антитела к коронавирусу

Тесты для определения антител от коронавируса бесполезны. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он считает, что результаты подобных исследований ни о чем не говорят, а только путают людей. По его словам, востребованность анализов на антитела выгодна только частным медицинским компаниям.

Ранее Минздрав утвердил рекомендации о COVID-вакцинации.



