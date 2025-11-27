Маркировку растительных масел назвали способом борьбы с подделками
Производители осознанно удешевляют состав продукта, выдавая его за более качественный, извлекая суперприбыль и вводя потребителя в заблуждение, заявил НСН глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Способом борьбы с недобросовестными производителями оливкового масла помимо предостережений надзорных органов станет введение системы маркировки растительных масел, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Роскачество выявило признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. Специалисты провели анализ жирнокислотного состава, который позволяет выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости. Среди брендов с признаками подделки пять были позиционированы как масло высшего сорта Extra Virgin - ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Другие две торговые марки заявлены как смесь оливковых масел либо как сорт Pomace, но экспертиза показала наличие иных примесей (ТМ Columb, Olive Tree).
«Фальсификация – это в подавляющем большинстве случаев не ошибка производства, а сознательная практика недобросовестных производителей. То есть специально производится скрытое изменение рецептуры, технологии, чтобы удешевить итоговый процесс, снизить издержки и увеличить прибыль. Товар продается под видом более дорогого продукта», - пояснил Павлов.
По мнению общественника, ситуацию с фальсификатом поможет исправить маркировка растительных масел.
«Из-за действующих ограничений на проведение проверок бизнеса и применение санкций в подавляющем большинстве случаев факты фальсификации оканчиваются сейчас даже не штрафами, а объявлением предостережений. А поскольку фальсификация напрямую не связана с угрозой жизни или причинения тяжкого вреда здоровью, то возможности полноценно реагировать на нарушения крайне малы. Поэтому особую надежду мы возлагаем на систему маркировки, которая постепенно внедряется в сфере растительных масел, на механизм блокировки нелегальной продукции на кассах. И это, если такой механизм будет реализован, лучше любых штрафов будет заставлять бизнес воздерживаться от фальсификации», - полагает глава «Общественной потребительской инициативы».
Искушение скрыто удешевить рецептуру, выдавая товар за более дорогой и качественный, есть у производителей и других продуктов питания. Особенно проблемы с этим есть в производстве кондитерских и мясных изделий.
«Есть проблема с кондитерскими изделиями. Регулярно выявляются различные отклонения от заявленного состава, как с точки зрения незаявленных компонентов, так и с точки зрения пищевой ценности или подмены компонентов. Есть проблема с колбасными изделиями, где встречаются также незаявленные компоненты, такие как микробная трансглютаминаза, так называемый «мясной клей», который позволяет ускорять производственные процессы, но не выводится из организма человека. Есть факты фальсификации по увеличению доли влаги, когда вес сырья искусственно увеличивается с помощью различных соединений. Также в составе не заявляют красители, консерванты, ароматизаторы, использующееся более дешевое сырье», - добавил Павлов.
Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия ранее в разговоре с НСН опроверг опасность найденных в чае пестицидов.
