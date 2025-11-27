Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

Министр, возглавляющий межправительственную комиссию РФ и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны, отметил, что корейский язык в России изучают более трёх тысяч школьников.

«Большая часть - в качестве второго или третьего иностранного языка», - уточнил он.

Козлов добавил, что также корейский язык изучают 300 российских студентов, тогла как в КНДР русистов около 600 человек.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил «Радиоточке НСН», что если дети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку для поступления в школу, они должны либо готовиться к пересдаче, либо вернуться на родину.

